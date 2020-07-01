ضبط ما يزيد عن 18 طنا من المخدرات في البلاد خلال أسبوع

وأضاف، ان هذا الكم من المخدرات المضبوطة يظهر زيادة بنحو 68 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان 10 آلاف و790 كغم.

وأوضح، أن الأفيون شكل 15 ألفا و847 كغم، أي 87 بالمئة من إجمالي المضبوطات.

وتابع، أن المخدرات المضبوطة شملت كذلك 1152 كغم من الحشيش، و403 كغم من الهروين، و519 كغم من الكريستال، و163 كغم من المرجوانا، و64 كغم من أنواع أخرى من المخدرات.

كما تم حسب أصلاني، القبض على 5330 متهما بجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال الفترة ذاتها وضبط 271 مركبة و8 قطع من الأسلحة كانت بحوزة المهربين.

انتهى**أ م د