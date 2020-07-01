مسؤول : استئناف صادرات الغاز الايراني الى تركيا

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاربعاء، قال عسكري : ان تصدير الغاز الايراني الى تركيا بدا من جديد بعد انجاز عمليات صيانة انبوب صادرات الغاز في الارضي التركية.

واضاف، ان صادرات الغاز الايراني الى تركيا قائمة بشكل طبيعي حاليا.

يذكر ان انبوب مدّ الغاز الايراني الى تركيا كان قد تعرض في اذار / مارس الماضي، الى حادث انفجار داخل الاراضي التركية، ما ادى الى وقف صادرات هذا المنتج.

وكانت الشركة الوطنية للغاز وقعت اتفاقية مع تركيا في 2001 تنص على توريد الغاز لفترة 25 عاما الى هذا البلد؛ بينما تعهدت تركيا ان تسورد سنويا ما يبلغ 8,5 مليار متر مكعب من الغاز الايراني.

انتهى ** ح ع