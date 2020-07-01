٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٥٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83841230
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هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس البرلمان الايراني

هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس البرلمان الايراني

غزة/ 1 تموز/ يوليو /ارنا - تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية "إسماعيل هنية" اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران "محمد باقر قاليباف" الذي اكد رفض ايران لـ "صفقة القرن" و"خطة الضم" الصهيونية.

ونوه قاليباف خلال الاتصال، بالمواقف المساندة للجمهورية الإسلامية الايرانية في المحافل الدولية لصمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته في مواجهة "خطة الضم" والعمل على إفشالها.

كما اعرب عن اعتزازه وسعادته بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني الذي حقق ولايزال الانتصارات في ساحات المواجهة ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

الى ذلك، هنية على وحدة الشعب الفلسطيني في رفض خطة الضم، وتمسكه بحقوقه المشروعة "في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في نهج الصمود والمقاومة من أجل إفشال الخطة"؛ معربا عن تقريده للجمهورية الإسلامية الايرانية على مواقفها الداعمة للفلسطينيين.

انتهى**2018/ح ع **

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