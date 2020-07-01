قاليباف : اولوية البرلمان الرئيسية اعادة الاستقرار الاقتصادي الى البلاد

جاء ذلك خلال ندوة حوارية لرؤساء مراكز الدراست والابحاث في ايران والتي عقدت اليوم الاربعاء بحضور رئيس البرلمان الايراني الجديد محمد باقر قاليباف.

وفيما نوه الى اهمية القضايا المطروحة من جانب مسؤولي وممثلي معاهد الدراسات والابحاث، اكد قاليباف ان مجلس الشورى الاسلامي وضع نصب اولوياته خلال دورته الحادية عشرة حل القضايا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ايران.

واضاف : ان مواصلة السير على نهج التقدم الاقتصادي المنشود تقتضي اعادة الاستقرار والهدوء الاقتصادي الى المجتمع، وبالتالي وضع البرامج الثقافية ونهج الحياة بالاتجاه الصحيح.

واشار قاليباف الى اهمية التغيير البرلماني ودوره الاساسي في تطوير ادارة شؤون البلاد؛ قائلا : ان مجلس الشورى الاسلامي ادرج في هذا السياق على سلّم برامجه الاساسية اعداد الخطة التنموية السابعة في ايران.

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