قائد الثورة يعزي بوفاة عدد من المواطنين في حريق مستوصف سينا بطهران

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي ان نص رسالة سماحته بالمناسبة، جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزي من صميم القلب العوائل الكريمة لضحايا حادث الحريق المرير للغاية، الذي وقع في احد المراكز العلاجية بطهران واسفر عن وفاة عدد من المواطنين الاعزاء؛ سائلا العلي القدير لهم بالصبر والسلوان وللمتوفين بالرحمة والغفران.

ينبغي على الجهات المعنية ان تكرس جهدها لمنع تكرار هكذا احداث مؤلمة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل تقليل الاضرار الناجمة عنه، كما يتعين اجراء تحقيق دقيق حوله من قبل المؤسسات المسؤولة فورا.

يذكر انه نحو الساعة التاسعة من مساء امس الثلاثاء بالتوقيت المحلي في طهران (الرابعة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) ادى انفجار قنينة اوكسجين الى اندلاع حريق في مستوصف "سينا" بشمال العاصمة، تم اخماده بعد ساعتين من قبل فرق الاطفاء.

وحول اخر حصيلة هذا الحادث، اعلن المتحدث باسم منظمة الاطفاء وخدمات الامان في بلدية العاصمة الايرانية طهران "جلال ملكي" ان عدد ضحايا الحريق ارتفع الى 19 قتيلا.

وفي تصريح لمراسل وكالة "ارنا" فجر اليوم الاربعاء اوضح ملكي، انه فضلا عن القتلى الـ 13 والجرحى الـ 6 للحادث الذين اعلن عنهم سابقا، فقد تم العثور لاحقا خلال عمليات البحث على 6 قتلى اخرين فى غرفة بالمستوصف.

واضاف، ان 5 من هؤلاء كانوا قد فارقوا الحياة وكان السادس مصابا في حالة جرحة وتم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة ايضا للاسف.

وتابع : ان 15 من الضحايا هم نساء والاربعة البقية هم رجال؛ مؤكدا ان عمليات البحث مازالت جارية للعثور على ضحايا او جرحى محتملين.

كما اشار هذا المسؤول، الى ان رجال الاطفاء تمكنوا من انقاذ 20 شخصا كانوا داخل مبنى المستوصف حين وقوع الحادث كما تم نقل الجرحى الى مستشفى "الشهداء" في منطقة تجريش شمال العاصمة.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في طهران "بيمان صابريان" في تصريح لمراسل "ارنا" ايضا، ان عدد الجرحى في هذا الحادث ارتفع الى 14 شخصا.

انتهى ** ح ع