رئيس مؤسسة اكو الدولية يلتقي كبار المسؤولين الثقافيين في ايران

واكد بختي في هذا اللقاء الذی حضره جمع من کبار المسؤولین الثقفایین فی ایران، على ضرورة توسيع التعاون الثقافي بين الدول الاعضاء في منظمة اكو؛ قائلا : ان احد المحاور الرئيسية على صعيد التعاون المشترك يكمن في احياء ذكرى كبار المفكرين والعلماء والادباء، وان يتم متابعة هكذا نشاطات من قبل منظمة اليونسكو ايضا.

واوضح ان التعاون الثقافي بين الدول الاعضاء في منظمة اكو يتضمن العديد من القواسم المشتركة بين هذه الدول وبما يشمل اصدار وتوزيع الكتب وترجمة اثار الادباء والعلماء الى اللغات الاخرى واقامة المعارض؛ داعيا الدول الاعضاء الى دعم هذه المشاريع لديها.

كما نوه المسؤول الدولي الى اهمية المعارض الثقافية والادبية والفنية المشتركة في تعزيز الاواصر بين دول اكو.

من جانبه، قدم مساعد وزير الثقافة الايراني شرحا حول نشاطات الوزارة في مختلف المجالات الثقافية داخل البلاد وخارجها؛ داعيا الى تاسيس فريق عمل يضم خبراء من الدول الاعضاء في منظمة اكو لاحياء ذكرى كبار الادباء والمثقفين في هذه البلدان.

انتهى ** ح ع