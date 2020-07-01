على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تلتزم الحياد والاستقلال في قراراتها

واضاف "حضرت بور" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ارتكبت خطأ ستراتيجيا في ضوء نهجها الحالي ومن شأن ذلك ان يعود بالضرر على صعيد التعاون مع ايران.

وانتقد المسؤول البرلماني الايراني تصرفات اوروبا قبال الاتفاق النووي، قائلا : ان مزاعم الاطراف الاوروبيين سيخل بالتعهدات المنصوصة في هذا الاتفاق.

ونوه الى التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بجميع تعهدات ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصرحا : ان وفاء طهران بهذه التعهدات ينبغي ان لا يتم استغلاله من قبل الاستكبار العالمي.

حضرت بور، اكد ان قرار مجلس الحكام الاخير ليس ملزما؛ واضاف : ان اتخاذ مواقف مناوئة لايران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤدي الى الاخلال بمصداقية هذه المنظمة.

انتهى ** ح ع