٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83841613
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امير قطر يعزي في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي بطهران

امير قطر يعزي في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي بطهران

طهران / 2 تموز / يوليو /ارنا- بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي "سينا اطهر" شمال العاصمة طهران وادى الى مصرع واصابة العديد من الافراد.

وعزى امير قطر في هذه البرقية التي بعثها مساء الأربعاء، الرئيس روحاني في ضحايا الحريق الذي وقع المركز الطبي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث نائب امير دولة قطر عبدالله بن حمد آل ثاني برقية تعزية مماثلة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في ضحايا حادث الحريق في المركز الطبي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر ان حادث الانفجار والحريق الذي وقع مساء الثلاثاء في المركز الطبي "سينا اطهر" الكائن في شارع "شريعتي" قرب منطقة تجريش شمالي العاصمة طهران، ادى الى مصرع 19 شخصا واصابة 14 اخرين.

وتسبب الحادث في تدمير جزئي للمبنى وتضرر الابنية المجاورة.

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