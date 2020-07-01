مكتب الوقاية من الاشعة: مركز "سينا اطهر" الطبي في طهران لم يتضمن مواد مشعة

وافاد تقرير لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية مساء الاربعاء بانه جاء في بيان للمكتب: ان المركز الطبي "سينا اطهر" الواقع قرب ساحة "قدس" (شمال طهران) والذي تعرض لحادث انفجار وحريق، لم يكن يتضمن مواد مشعة لاغراض التشخيص والعلاج، وفقا للتراخيص الصادرة من المكتب.

واضاف: ان هذا المركز الطبي كان يتضمن فقط اجهزة التصوير الاشعاعي (Radiology) وفق تراخيص موثوقة.

واوضح المكتب بان الاجهزة المولدة للاشعة لا تشكل خطرا لفرق الاغاثة والانقاذ والمواطنين العاديين من حيث الوقاية امام الاشعة حين وقوع حوادث مثل الحريق.

يذكر ان حادث الانفجار والحريق الذي وقع مساء الثلاثاء في المركز الطبي "سينا اطهر" الكائن في شارع "شريعتي" قرب منطقة تجريش شمالي العاصمة طهران، ادى الى مصرع 19 شخصا واصابة 14 اخرين.

وتسبب الحادث في تدمير جزئي للمبنى وتضرر الابنية المجاورة.

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