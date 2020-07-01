وزير الصناعة بالوكالة الايراني: ازدهار الانتاج هو الطريق لنمو البلاد

وقال مدرس خياباني في تصريح صحفي الاربعاء في ختام الطاولة الرابعة لتنمية وتعميق الصناعة الداخلية للسيارات وقطع الغيار، انه تقرر تصنيع قطع غيار ومعدات من قبل المصنعين في البلاد لتوفير 66 مليون يورو كانت تنفق للاستيراد في هذا المجال.

واضاف، ان الطريق لنمو البلاد هو ازدهار الانتاج، ولا يوجد في مجال الانتاج اهم من تعميق وتطوير الصناعة الداخلية لقطع تبعية قطاع الانتاج للخارج وخفض النفقات في مجال العملة الاجنبية.

واوضح بان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تخطط لتصنيع ما قيمته 3.2 مليار دولار من القطع والمعدات اللازمة في قطاع الصناعة خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) في اطار برنامج واسع لقطع التبعية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض نفقات العملة الاجنبية.

وصرح بان هذه الصناعة الداخلية تتضمن جميع المجالات ومنها صناعة السيارات والنفط والغاز والبتروكيمياويات والصناعات البحرية وصناعات النسيج وسائر الصناعات المتعلقة بها.

واضاف مدرس خياباني، ان التصنيع الداخلي يستلزم الارتباط والتعاون الوثيق مع المراكز العلمية والجامعية والمراكز البحثية والشركات المعرفية والمؤسسات والاجهزة المتقدمة مثل وزارة الدفاع والدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية.

وصرح بان صناعة السيارات في الداخل شهدت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري انتاج اكثر من 200 الف سيارة صالون اي بنسبة نمو 9 بالمائة بعد انكماش لفترة عامين.

انتهى ** 2342