قاليباف يعزي باكستان في ضحايا هجوم إرهابي استهدف بورصة كراتشي

وقال قاليباف في هذه البرقية التي بعثها الى كل من رئيس المجلس الوطني الباكستاني اسد قيصر ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني: "تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ استشهاد عدد من قوات الشرطة والمواطنين الباكستانيين الابرياء في الهجوم الارهابي الاخير على مقر بورصة كراتشي".

وادان رئيس مجلس الشورى الاسلامي هذا الحادث الارهابي، معربا عن الاسى والاسف لمصرع عدد من المواطنين الباكستانيين في هذا الحادث الارهابي.

وقدم قاليباف التعازي لرئيسي مجلسي البرلمان والشيوخ والنواب والحكومة والشعب في باكستان الصديقة والجارة، سائلا الباري تعالى ان يتغمد ضحايا الحادث الارهابي بالرحمة والغفران وان يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

واضاف قاليباف: نامل بان تتخذ الدول الاسلامية قرارا جادا للقضاء على الارهاب والتطرف في المنطقة من اجل تعزيز وترسيخ السلام والاستقرار في العالم الاسلامي.

انتهى**2018