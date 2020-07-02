الرئيس روحاني يدشن سد شرفشاه في كرمانشاه غرب ايران

طهران / 1 تموز / يوليو /ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إنه ما دام المسؤولون الاميركيون، رغم تصریحاتهم العبثیة، يتحدثون عن وضع الخيار العسكري ضد الشعب الايراني على الطاولة ويؤخرون انسحابهم من المنطقة، فان ايران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتعزيز بنيتها الدفاعية اعتمادا على طاقاتها الذاتية، معتبرا الخيار العسكري ضد ايران خيارا متعفنا علاه التراب على طاولة الرؤساء الاميركيين الواهمين.