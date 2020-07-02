٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83841942
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الرئيس روحاني يدشن سد شرفشاه في كرمانشاه غرب ايران

الرئيس روحاني يدشن سد شرفشاه في كرمانشاه غرب ايران

طهران/2 تموز/ يوليو- افتتح الرئيس الايراني حسن روحاني عبر تقنية الفيديو كنفرانس سد شرفشاه في المنطقة الحدودية من سومار- نفت شهر التابعة لمقاطعة قصرشیرین غرب کرمانشاه اليوم الخميس.

وتشمل المشاريع المدشنة سد مياه في "كرمانشاه" و9 مشاريع كهرباء وصرف صحي في فارس عبر تمويل حكومي واستثمارات من القطاع الاهلي ودعم الصندوق الوطني للتنمية.

سد "شرفشاه" المدشن يقع بمنطقة "قصر شيرين" في كرمانشاه، بدعم تمويل حكومي يبلغ 580 مليار ريال وصندوق الوطني للتنمية 4.42 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وفي شيراز مركز محافظة فارس تم تدشين المرحلة الاولى من مشروع ايصال المياه شمل خط امداد ومحطة ضخ ومركز معالجة، إضافة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تم افتتاح محطة كهروشمسية بمشاركة القطاع الخاص في المحافظة.

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