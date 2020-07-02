الخارجية الايرانية: الخليج الفارسي يشهد جرائم اميركا منذ فترة طويلة

وفي تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس كتبت وزارة الخارجية الايرانية :" ما هي حقوق الإنسان الأمريكية؟ التزام لا مثيل له بقتل البشر! يشهد الخليج الفارسي منذ زمن طويل جرائم الولايات المتحدة في المنطقة".

واضافت الخارجية الايرانية: ان الولايات المتحدة اسقطت طائرة الركاب الايرانية قبل 32 عاما بشكل متعمد حيث راحت ضحيتها 290 شخصا لكنها لم تعتذر حتى الان ولم تخجل من ارتکاب هذه الجريمة.

وكانت طائرة نقل الركاب الايرانية 'ايرباص' التابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية 'ايران اير' بالرحلة رقم ''۶۵۵' قد اقلعت بتاريخ ۳ تموز/يوليو ۱۹۸۸ من طهران نحو دبي، وبعد توقف قصير في بندرعباس واصلت طريقها نحو دبي الا ان البارجة 'يو اس اس فينسنس' التابعة للقوة البحرية الاميركية اطلقت عليها صاروخين اصابا الطائرة على ارتفاع ۱۲ الف قدم فوق مياه الخليج الفارسي ما ادى الى استشهاد جميع الركاب البالغ عددهم ۲۹۰ شخصا من ضمنهم ۶۶ طفلا وكذلك ۴۶ اجنبيا.

انتهى**2018