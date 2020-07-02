كمالوندي: مكان الحادث بموقع نطنز كان خاملة من حيث المواد المشعة

واضاف كمالوندي في تصريح متلفز اليوم الخميس ان الحادث وقع في صالة كانت تقع في فناء الموقع وخالية من المواد النووية وهي في الواقع غير ملوثة.

وتابع: للأسف، انتشرت بعض الشائعات من قبل وسائل إعلام معاندة بشأن قضية التلوث، وهذا غير صحيح على الإطلاق. تتواجد فرق الخبراء في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق في سبب وقوع هذا الحادث. كما حضر رئيس موسسة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي في الموقع ويقوم الأصدقاء والزملاء حاليا بدراسة القضية.

واكد كمالوندي ان هذا المكان لايجري فيه نشاطات ولم تكن هناك مواد مشعة هناك، ولم يكن أحد من القوى العاملة متواجدة في المحل وبالتالي لم تحدث خسائر في الارواح. بالطبع ، لدينا خسائر مالية ومادية نقوم بتقييمها.

وقال ان الحادث لم يؤدي الى اي انقطاع في أنشطة المجمع.

انتهى**2018