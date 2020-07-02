اميرعبداللهيان: على اوروبا ألا تفوت فرصة التعاون مع إيران

واشار اميرعبداللهيان خلال استقباله اليوم الخميس السفير الايطالي في طهران جوزيبي بيروني الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وايطاليا موكدا على اهمية تعزيزها وتوطيدها.

واضاف امير عبداللهيان ان مجلس الشورى الاسلامي يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية بين ايران وايطاليا لانها تسهم كثيرا في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين وتشكل رصيدا مهما لتطوير العلاقات في مختلف المستويات بين طهران وروما.

ووصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي تشديد الحظر الاميركي ضد ايران بالارهاب الاقتصادي الفاشل وقال انه بلاشک فاننا سنتجاوز اجراءات الحظر الجديدة ايضا بالاعتماد على قدرات بلادنا الهائلة وابناء الشعب الايراني لكن على اوروبا بان تفكر لايجاد حلول لكي لا تفوت فرصة التعاون الاقتصادي النشط مع ايران.

وتابع انه لسوء الحظ فان خوف جزء من اوروبا من السلوك الاميركي الاحادي ادى الى تفویت فرص ذهبية للتعاون الاقتصادي لاوروبا في ايران.

ووصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي السلوك غير البناء للولايات المتحدة والکیان الصهيوني والسعودية بأنه مثیر للتوتر وعدم استقرار وانعدام الامن في المنطقة وقال ان دعم اميركا العلنية للجماعات الارهابية والتدخل في شوون دول المنطقة اديا الى تصعيد الازمات.

ومن جانبه اشار السفير الايطالي لدى طهران الى جوانب التعاون بين بلاده وايران وقال ان ارادة ايطاليا تتمثل في حفظ علاقاتها المنسجمة والتاريخية والجذرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مشيدا بدور ايران في تقديم المساعدة لمكافحة الارهاب في المنطقة.

واكد على اهمية استمرار التعاون بين ايطاليا وايران معربا عن قلقه بشان التطورات في اجزاء من المنطقة والظروف الانسانية السائدة في فلسطين وقال ان العلاقات البرلمانية الودية تسهم كثيرا في ترسيخ العلاقات الثنائية وتوطيدها وان روما ترحب دوما بالتعامل مع طهران.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات البرلمانية والتطورات الاقليمية والدولية بما في ذلك سوريا والعراق واليمن والاتحاد الاوروبي وكذلك ازمة وباء كورونا.

انتهى**2018