تخت روانجي يؤكد ضرورة الغاء الحظر الاحادي لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وقال تخت روانجي في تصريحه خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول كورونا الذي عقد الخميس، ان الامراض السارية التي تسبب نسبة عالية من الوفيات تترك تاثيرات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تواجه نزاعات وتؤدي للمزيد من تعقيد اوضاعها باضافة طبقة اخرى الى مشكلاتها.

وفي هذا السياق اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بعض المشكلات الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة خاصة في سوريا واليمن واضاف، ان هذا الوضع قد اشتد بسبب اعمال الحظر الاحادية الاميركية الاخيرة ضد الشعب السوري وكذلك استمرار محاصرة الموانئ والمطارات في اليمن.

وتابع تخت روانجي، ان ايران بصفتها تاثرت بفيروس كورونا ومستهدفة بالحظر الاميركي تدرك جيدا بان اجراءات الحظر هذه التي تحول دون استيراد المعدات الطبية والادوية، كيف والى اي مدى تضعف طاقات الدول المستهدفة في مواجهة كورونا.

واضاف، ان اجراءات الحظر الاحادية تستهدف المرضى عمليا اكثر من غيرهم وتثبت الى اي مدى هي غير اخلاقية ولاانسانية وغير مشروعة.

وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة، ان كورونا هو العدو المشترك للاسرة البشرية وان السبيل الوحيد لمواجهته هو التضامن العملي والتعاون العالمي، لذا فان اي حظر مفروض انما يضر مصالح العالم كله.

واكد تخت روانجي، انه لذلك فقد دعا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والكثير من الشخصيات الدولية والقادة السياسيين والدينيين في العالم الى الالغاء الفوري لاجراءات الحظر.

وقال، انه الى جانب دراسة تاثيرات هذا المرض في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة ، فانه ينبغي دراسة تداعيات اجراءات الحظر الاحادية عليها ايضا.

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