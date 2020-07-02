مساعد وزير: 500 ميغاواط ستضاف الى الطاقات المتجددة في ايران خلال عام

وقال ساتكين في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس، ان قدرة الطاقات المتجددة والحديثة المتوفرة في البلاد حاليا تبلغ 800 ميغاواط وهنالك بنفس القدر من هذه الطاقات قيد التنفيذ.

واوضح بان القدرة المتوفرة للطاقات المتجددة والحديثة في البلاد في الوقت الحاضر والبالغة 800 ميغاواط من شانها الحيلولة دون تذبذبات الكهرباء وكذلك خفض 470 مليون كيلوواط /ساعة من الاهدار في شبكة الكهرباء، فضلا عن الحيلولة دون انتشار 45 الفا و 424 طنا من الملوثات البيئية.

وصرح مساعد وزير الطاقة بان احد البرامج الاستراتيجية لوزارة الطاقة هو توفير 2 بالمائة من الطاقة الاجمالية لمحطات البلاد في الوقت الحاضر عن طريق الطاقات المتجددة والتي يتم توفير القسم الاكبر منها من المحطات الشمسية.

واشار ساتكين الى اصدار التراخيص اللازمة لانشاء 16 محطة للطاقة الشمسية في مدينة لارستان بمحافظة فارس جنوب ايران.

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