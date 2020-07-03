الهند ترحب بانشاء منطقة تجارية حرة في ميناء جابهار الايراني

وقال غوبتا في تصريح له الخميس، ان انشاء منطقة حرة في ميناء جابهار سيزيد امكانية شحن ونقل السلع في الميناء.

واضاف، ان البنك المركزي الايراني قد اصدر الترخيص اللازم لبنك "غضنفر" الافغاني لافتتاح فرع له في ميناء جابهار وهو امر من شانه تعزيز التجارة في الميناء.

واوضح بان الصادرات الى افغانستان عن طريق ميناء جابهار بدات في العام 2019 وشهدت نموا جيدا جدا منذ ذلك الحين لغاية الان.

يذكر ان الشركة الدولية لموانئ الهند تتولى منذ العام 2018 ادارة رصيفين في مرفأ "الشهيد بهشتي" في ميناء جابهار.

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