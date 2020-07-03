٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83842541
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مساعد وزير الصناعة: 2200 وحدة صناعية عاطلة ستعود الى عجلة الانتاج

مساعد وزير الصناعة: 2200 وحدة صناعية عاطلة ستعود الى عجلة الانتاج

یاسوج / 3 تموز / يوليو /ارنا- اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني سعيد زرندي بان 2200 وحدة انتاجية وصناعية عاطلة في البلاد ستعود لعجلة الانتاج حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021).

وقال زرندي في تصريحه الخميس خلال جلسة حوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد، ان التخطيط اللازم قد اجري من قبل المسؤولين في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتحقيق هذا الامر المهم.

واضاف، رغم ان الحظر الظالم من قبل الاعداء ضد البلاد قد خلق العديد من المشاكل ولكن ينبغي علينا استثمارها بصورة صحيحة لتحويلها الى فرص.

واوضح بان احدى الاستراتيجيات المهمة لمسؤولي وزارة الصناعة لتبديل الحظر المفروض من قبل الاعداء الى فرص هي احلال نهضة الصناعة الداخلية بدل الواردات.

انتهى ** 2342  

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