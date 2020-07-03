مساعد وزير الصناعة: 2200 وحدة صناعية عاطلة ستعود الى عجلة الانتاج

وقال زرندي في تصريحه الخميس خلال جلسة حوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد، ان التخطيط اللازم قد اجري من قبل المسؤولين في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتحقيق هذا الامر المهم.

واضاف، رغم ان الحظر الظالم من قبل الاعداء ضد البلاد قد خلق العديد من المشاكل ولكن ينبغي علينا استثمارها بصورة صحيحة لتحويلها الى فرص.

واوضح بان احدى الاستراتيجيات المهمة لمسؤولي وزارة الصناعة لتبديل الحظر المفروض من قبل الاعداء الى فرص هي احلال نهضة الصناعة الداخلية بدل الواردات.

انتهى ** 2342