وزير الصناعة بالوكالة: صادرات البلاد للدول الجارة ستبلغ 70 بالمائة في العام الجاري

وقال مدرس خياباني في تصريحه خلال لقائه الخميس سادن روضة "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، ان المواد الخام الصناعية والانتاجية تشكل 85 بالمائة من اجمالي واردات البلاد فيما النسبة الباقية اي 15 بالمائة فهي مختصة بالسلع الاستهلاكية.

واوضح بانه سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تدشين 14 الف مشروع حققت تقدما بنسبة اكثر من 60 بالمائة لغاية الان.

واضاف، انه ومع تدشين 15 الف مشروع صناعي حتى نهاية العام الجاري سيتم توفير اكثر من 50 الف فرصة عمل مباشرة و 500 الف فرصة عمل غير مباشرة.

وصرح بان 80 بالمائة من حدود ايران مع الدول الاخرى مفتوحة في الوقت الحاضر وان مسيرة التبادل التجاري معها عادت الى حالتها الطبيعية واضاف، ان الفجوة بين الصادرات والانتاج تُملأ شيئا فشيئا مع فتح الحدود.

واوضح بان 60 بالمائة من صادرات البلاد خلال العام الماضي كانت للدول الجارة وسيرتفع الرقم الى 70 بالمائة خلال العام الجاري.

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