وزارة الصحة تعلن 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد

واوضحت السيدة "سادات لاري" خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الجمعة، انه وفقا لآخر الاحصائيات ذات الصلة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد اظهرت نتائج الفحوصات المخبرية المؤكدة الفين و566 اصابة جديدة منذ يوم امس لغاية اليوم.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحها، نظرا لارتفاع عدد المتعافين من مرض كورونا في انحاء البلاد لحد الان الى 196 الفا و446 شخصا؛ لافتة في الوقت نفسه الى ان ما يبلغ 3123 مصابا يخضعون حاليا للعناية المشددة في المراكز العلاجية نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

وبحسب المسؤولة في وزارة الصحة الايرانية ايضا، فقد تم لحد الان اجراء مليون واحد و744 الفا و958 فحصا مخبريا لغرض الكشف عن الاصابات بفيروس كورونا في ايران.

كما حذرت من ان الوضعية في كل من محافظات خوزستان (جنوب غرب) وكردستان وكرمانشاه وايلام (غرب) وهرمزكان وبوشهر (جنوب) وخراسان الرضوية (شرق) حمراء، بينما لاتزال تمرّ العاصمة طهران ومحافظات فارس (جنوب) وهمدان (غرب) وزنجان والبرز (شمالي العاصمة) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق) في وضعية الانذار من حيث انتشار هذا الفيروس.

انتهى ** ح ع