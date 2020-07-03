٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83842958
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وزارة الصحة تعلن 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد

وزارة الصحة تعلن 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد

طهران / 3 تموز / يوليو / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، السيدة "سيما سادات لاري" عن 154 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بهذا المرض في ايران الى 11 الفا و260 شخصا.

واوضحت السيدة "سادات لاري" خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الجمعة، انه وفقا لآخر الاحصائيات ذات الصلة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد اظهرت نتائج الفحوصات المخبرية المؤكدة الفين و566 اصابة جديدة منذ يوم امس لغاية اليوم.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحها، نظرا لارتفاع عدد المتعافين من مرض كورونا في انحاء البلاد لحد الان الى 196 الفا و446 شخصا؛ لافتة في الوقت نفسه الى ان ما يبلغ 3123 مصابا يخضعون حاليا للعناية المشددة في المراكز العلاجية نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

وبحسب المسؤولة في وزارة الصحة الايرانية ايضا، فقد تم لحد الان اجراء مليون واحد و744 الفا و958 فحصا مخبريا لغرض الكشف عن الاصابات بفيروس كورونا في ايران.

كما حذرت من ان الوضعية في كل من محافظات خوزستان (جنوب غرب) وكردستان وكرمانشاه وايلام (غرب) وهرمزكان وبوشهر (جنوب) وخراسان الرضوية (شرق) حمراء، بينما لاتزال تمرّ العاصمة طهران ومحافظات فارس (جنوب) وهمدان (غرب) وزنجان والبرز (شمالي العاصمة) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق) في وضعية الانذار من حيث انتشار هذا الفيروس.

انتهى ** ح ع

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