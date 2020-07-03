ظريف يوجّه رسالة الى بوريل بشان عدم التزام الدول الاوروبية بالاتفاق النووي

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم الجمعة، انه اثر الخطوة غير المسؤولة وغير القانونية للدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) في اعداد مسودة القرار في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك استمرار عدم التزامها بتعهداتها الدولية الناجمة عن الاتفاق النووي وقرارات اللجنة المشتركة، فقد وجّه وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسالة الى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنسق الاتفاق النووي جوزيب بوريل احال فيها مرة اخرى حالات عدم التزام الدول الاوروبية وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي الى اللجنة المشتركة من اجل حلها وتسويتها.

واضاف، انه تم التاكيد في رسالة وزير الخارجية بان اي تدخل في التعاون الجاري بشان الامان النووي بين ايران والوكالة يناقض نصوص الاتفاق النووي وبامكانه ان يترك تاثيرات سلبية على مبادئ هذا التعاون.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية مرة اخرى الاستعداد للحفاظ والتنفيذ الكامل لنص الاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف، خاصة ضرورة انتفاع ايران الكامل من النتائج الاقتصادية لنظام الغاء الحظر وفق ما نص عليه الاتفاق، مؤكدا بان ايران ستتخذ الاجراءات اللازمة والمناسبة تجاه اي طلبات اضافية وسلوكيات غير مسؤولة، وتطلب بقوة من الدول الاوروبية الثلاث توفير الارضية لحفظ الاتفاق النووي وتنفيذه بصورة كاملة من خلال الالتزام بتعهداتها بدلا عن التحرك في مسار سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد رفعت في مرحلتين سابقتين الى اللجنة المشتركة حالات عدم التزام الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث بالاتفاق النووي، ولكن نظرا لعدم حلها وتسويتها فقد بادرت ايران الى خفض التزامتها في اطار 5 مراحل.

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