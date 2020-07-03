السفير الايراني في باريس : طهران تواجه الحظر اللإانساني على مدى 40 عاما

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة، كتب قاسمي : لقد مرّ اكثر من 40 سنة على معاناة ايران جراء الاجراءات اللامشروعة والحظر الاحادي الذي يتعارض مع جميع المعايير الانسانية والقوانين الدولية الاساسية، بما ادى الى استهداف حياة وسلامة المواطنين الابرياء.

وتساءل السفير الايراني في تغريدته : الم يحن الوقت لتتخذ السلطات الدولية بمن فيهم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمفوض الاعلى لحقوق الانسان والمقررون الدوليون، اجراء مناسبا ضد الدولة التي ترتكب انتهاكات سافرة ضد حقوق الانسان، وتدعم الكيانات العدوانية وقاتلة الاطفال والناقضة للحقوق الانسانية؟!

انتهى ** ح ع