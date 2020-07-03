٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83843013
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السفير الايراني في باريس : طهران تواجه الحظر اللإانساني على مدى 40 عاما

السفير الايراني في باريس : طهران تواجه الحظر اللإانساني على مدى 40 عاما

طهران / 3 تموز / يوليو / ارنا – اكد السفير الايراني في باريس "بهرام قاسمي" : ان ايران تحملت على مدى 40 عاما الاجراءت غير القانوية و(انواع) الحظر الاحادي؛ ما يتعارض والمعايير الانسانية والقوانين الدولية الرئيسية.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة، كتب قاسمي : لقد مرّ اكثر من 40 سنة على معاناة ايران جراء الاجراءات اللامشروعة والحظر الاحادي الذي يتعارض مع جميع المعايير الانسانية والقوانين الدولية الاساسية، بما ادى الى استهداف حياة وسلامة المواطنين الابرياء.

وتساءل السفير الايراني في تغريدته : الم يحن الوقت لتتخذ السلطات الدولية بمن فيهم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمفوض الاعلى لحقوق الانسان والمقررون الدوليون، اجراء مناسبا ضد الدولة التي ترتكب انتهاكات سافرة ضد حقوق الانسان، وتدعم الكيانات العدوانية وقاتلة الاطفال والناقضة للحقوق الانسانية؟!

انتهى ** ح ع

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