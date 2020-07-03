السعودية عمدت الى تعطيل الحج دون التشاور مع الشعوب الاسلامية

واضاف "حجة الاسلام نواب" خلال كلمة ادلى بها قبل خطبة الجمعة في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، "نحن ارسلنا عددا من الرسائل الى المسؤولين السعوديين، حول اداء موسم الحج لهذا العام مع الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية (المتعلقة بمكافحة وباء كورونا).

واكد، انه كان بالامكان اداء فريضة الحج لهذا العام مع تنفيذ كامل البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكن تم وقف برامج هذه الفريضة بواسطة السلطات السعودية.

ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة، صرح ايضا انه كان من المفترض تفويج 87 الفا و500 حاجا ايرانيا لاداء موسم الحج في هذا العام، قبل قرار السعودية القاضي بتعطيل موسم الحج لهذا العام.

وفي معرض التنوية بمكانة فريضة الحج السامية، اكد حجة الاسلام نواب ان اداء هذه الفريضة بشكله السليم وكما جاء في السنة النبوية الشريفة (ص)، سيؤدي ذلك بشكل كبير في حل مشاكل العالم الاسلامي، بما في ذلك الازمات في فلسطين وسوريا والعراق.

انتهى ** ح ع