اول رحلة جویة خارجیة من بجنورد شمال شرق ايران ستکون الی ترکمنستان

وقال شجاعي في تصريح له اليوم الجمعة خلال اجتماع عقد للتنسيق بشان هذه الرحلة الجوية، انه في ضوء التخطيط الحاصل سيتم تسيير رحلتين ذهاب وعودة اسبوعيا في مسار "طهران –بجنورد- عشق آباد".

واضاف، ليست هنالك اي رحلة جوية في الوقت الحاضر بين ايران وتركمنستان، لذا فان تسيير رحلتين في الاسبوع في هذا المسار بامكانه تعزيز الصلات والتبادل بين البلدين.

واعتبر زيادة الرحلات الجوية من مطار بجنورد والعلاقات مع الدول الجارة من ضمنها تركمنستان، من اولويات عمل ادارة المحافظة واضاف، ان لمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق ايران) حدودا مع تركمستان بطول 301 كم لكنها تفتقد لاي معبر حدودي بري لذا فان تسيير رحلة جوية معها بامكانه ملء جزء من الفراغ الحاصل في هذا الصدد وان يكون مفيدا وبناء جدا.

انتهى ** 2342