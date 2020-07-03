مسؤول قضائي ايراني: حقوق الانسان الاميركية تعني اغتيال قائد مكافحة الارهاب

واشار باقري خلال لقائه الجمعة اسرة الشهيد ابومهدي المهندس، الى اسبوع حقوق الانسان الاميركية، واعتبر "التمييز العنصري" و"النظرة الاستعلائية" جزءا لا يتجزأ من "النزعة الشيطانية" و"الطبيعة الاستكبارية" للنظام الاميركي وقال، ان الرموز الذين يفتخر بهم النظام الاميركي جميعهم من قادة العبودية وقتل الناس الابرياء في تاريخ اميركا.

واضاف امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية، انه لهذا السبب يقوم الشعب الاميركي هذه الايام بانزال تماثيل مؤسسي النظام الاميركي ليبرزوا لحكام واشنطن والعالم كله كراهيتهم واستياءهم تجاه الطبيعة العنصرية لهذا النظام.

واشار باقري الى 4 تموز يوم استقلال اميركا واضاف، انه في ضوء احداث الاسابيع الاخيرة في الولايات المتحدة الاميركية فمن المؤكد ان يوم استقلالها سوف لن يكون للشعب الاميركي يوم فرح وسرور لانهم يشعرون بالخجل امام شعوب العالم من امتلاك قادة يشكلون رموزا للعبودية والعنصرية والقتل.

واكد امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بان حقوق الانسان اصبحت رهينة سياسات ومصالح النظام الاميركي وقال، ان عملة حقوق الانسان الاميركية لها وجهان؛ القوة والتزييف. فالقوة هي مظهر الصفة الذئبية للنظام الاميركي، والتزييف تجسيد لصفته الثعلبية.

وفي جانب اخر من حديثه قال باقري، ان الشهيد ابومهدي المهندس لم يقترب ابدا من طاولة المفاوضات مع اميركا.

واشار الى النضال المشترك الطويل في خندق واحد بين الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس واضاف، ان الشهيد ابومهدي المهندس لم ينخدع ابدا بالاعيب الاميركيين السياسية ووقف بوجههم بكل شجاعة وبسالة واخلاص وايمان بالولاية وبشعار الجهاد في سبيل الله وتحدى غطرستهم على مساحة العراق بحيث اصبحت النعوش هي السلعة المستوردة الاهم من قبل اميركا من العراق نظرا لخسائرهم (الاميركيين) الفادحة التي تكبدوها.

ولفت الى دور ومكانة الشهيد ابومهدي المهندس في الجهاد على مدى الاعوام الاربعين الماضية وقال، ان الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس كانا المثال البارز لافراد سجلوا بايمانهم القوي وسجيتهم الطاهرة صفحات مشرقة في تاريخ البشرية في الدفاع عن الانسانية ولم يستعيضا عن الجهاد والمقاومة باي شيء اخر في العالم.

انتهى ** 2342