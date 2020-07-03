٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83843062
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زلزال بقوة 4 ريختر يضرب غرب محافظة كرمانشاه

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب غرب محافظة كرمانشاه

طهران / 4 تموز / يوليو /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة الجمعة السبت ضواحي مدينة ازكلة الواقعة غرب محافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الدقيقة 14 و 30 ثانية بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (السابعة و 44 دقيقة و 30 ثانية مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.13 والطول الشرقي 45.45 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 48 كم من مدينة ازكلة و 68 كم من مدينة نوسود و 69 كم من مدينة قصرشيرين و 173 كم من مركز المحافظة مدينة كرمانشاه.

ولم ترد لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

انتهى ** 2342

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