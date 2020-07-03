زلزال بقوة 4 ريختر يضرب غرب محافظة كرمانشاه

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الدقيقة 14 و 30 ثانية بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (السابعة و 44 دقيقة و 30 ثانية مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.13 والطول الشرقي 45.45 درجة.

ووقع الزلزال على بعد 48 كم من مدينة ازكلة و 68 كم من مدينة نوسود و 69 كم من مدينة قصرشيرين و 173 كم من مركز المحافظة مدينة كرمانشاه.

ولم ترد لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

انتهى ** 2342