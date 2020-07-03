ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

واعلن السفير بدخشان ظهوري، خلال اللقاء، استعداد ايران لتعزيز التعاون وأكد في ذات الوقت على توظيف جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير الارميني عن أمله بتعزيز الاواصر بين البلدين، معتبرا الخطط التنموية المشتركة للبلدين في مجال البنى التحتية مؤشرا للمستوى الجيد للتعاون بينهما.

وتباحث الجانبان حول آفاق تنفيذ الخطط التنموية الاقليمية المشتركة والنقل والمواصلات والبنى التحتية في قطاع الطاقة.

كما بحثا حول الخطوات المنجزة في مكافحة كورونا والتغلب على الازمات الاقتصادية الناجمة عنه.

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