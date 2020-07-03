٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83843092
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ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

طهران / 4 تموز / يوليو /ارنا- اجرى وزير شؤون البنى التحتية في ارمينيا سورن بابيكيان والسفير الايراني الجديد لدى يريفان عباس بدخشان ظهوري، محادثات حول آفاق التعاون والمشاريع المشتركة وأكدا على تطوير العلاقات بين البلدين.

واعلن السفير بدخشان ظهوري، خلال اللقاء، استعداد ايران لتعزيز التعاون وأكد في ذات الوقت على توظيف جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير الارميني عن أمله بتعزيز الاواصر بين البلدين، معتبرا الخطط التنموية المشتركة للبلدين في مجال البنى التحتية مؤشرا للمستوى الجيد للتعاون بينهما.

وتباحث الجانبان حول آفاق تنفيذ الخطط التنموية الاقليمية المشتركة والنقل والمواصلات والبنى التحتية في قطاع الطاقة.

كما بحثا حول الخطوات المنجزة في مكافحة كورونا والتغلب على الازمات الاقتصادية الناجمة عنه.

انتهى ** 2342

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