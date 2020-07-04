وزير الدفاع الايراني: الاميركيون سيُمنون بالهزيمة امام الشعب الايراني كما في السابق

واشار العميد حاتمي، في تصريح أدلى به خلال زيارته لمنزل وزير الدفاع الاسبق الشهيد اللواء موسى نامجو، الى تحركات الاميركيين الواسعة واليائسة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف خلق حالة من الاستياء العام في ايران وكسر مقاومة الشعب الايراني العظيم، وقال، ان الاميركيين سيُمنون بالهزيمة امام الشعب الايراني هذه المرة ايضا بالتأكيد كما في السابق.

واضاف، ان القوات المسلحة الايرانية تعمل في ظل توجيهات قائد الثورة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) كيد واحدة في تعزيز اقتدارها والدفاع عن الشعب والبلاد وترصد بوعي جميع تحركات الاعداء اليائسة وترد عليها بحزم.

واعتبر وزير الدفاع تقدم الصناعات الدفاعية في البلاد بانه رهن للفكر العقائدي والثوري لوزراء الدفاع الثلاثة الشهداء نامجو وجمران وفكوري والف شهيد للصناعات الدفاعية الذين تمكنوا من ايصال الصناعات الدفاعية في البلاد بالرؤية الاستراتيجية "نحن قادرون" الى ذروة التقدم والنهوض والاقتدار.

انتهى ** 2342