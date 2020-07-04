حماس: الاحتلال يراوغ في تنفيذ صفقة القرن وخطة الضم

وأضاف رضوان لمراسلنا أننا "موحدون في مواجهة القرارات الصهيونية وماضون على درب المسيرت الشعبية والتحرك السياسي وعلى مستوى المقاومة وشعبنا على جاهزون لمواجهة واسقاط صفقة القرن".

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية أن تترجم وقف التسنيق الأمني على الأرض وأن تسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وصولا الى تحقيق الوحدة.

كما طالب بدعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير أو الامناء العامين للاجتماع العاجل للاتفاق على استراتيجة شاملة واعتماد الخطة الوطنية التي اعتمدتها الفصائل في غزة.

ودعا القيادي في حماس الامة العربية والإسلامية إلى توفير شبكة امان عربية سياسية ومالية للشعب الفلسطيني وطرد السفراء الصهيانية من الأرض العربية.

وطالب رضوان بضرورة ملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على ما ارتكبوه ضد الشعب الفلسطيني وضرورة التبرؤ من المطبعين المهرولين الذين جرأوا الاحتلال على مثل هذه القرارات الاجرامية.

انتهى** 387** 1453