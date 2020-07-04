ميرزا طاهر خوشنويس خطاط ابدع في كتابة القرآن الكريم

وولد طاهر خوشنويس عام 1888 في احدى القرى التابعة لمحافظة اذربايجان وكان والده رجل دين وكان حافظا للقراآن الكريم , تعلم القراءة وتجويد القرأن على يد والده وهو في الخامسة من عمره وبعدها تعلم صرف ونحو اللغة العربية الى جانب مقدمات الخط وكان موهوبا في هذا المجال بحيث تعلم قواعد واصول الخط وهو في سن مبكرة من عمره .

وخلال 94 عام من شاطه الفني في مجال الخط قام بكتابة اكثر من 200 كتاب ورسالة علمية واخلاقية ودينية ومن اثاره الخالده كتابة القران الكريم مع ترجمته الفارسية وملخص من تفسير فيض الاسلام حيث ان نص القران وترجمته بخط النستعليق. وقام بكتابة نهج البلاغة والصحيفة السجادية ومفاتيح الجنان ومنتهى الامال وكثير من كتب الحوزة العلمية ومنها معالم الاصول كفاية الاصول وخلاصة النحو والرسالة الرشيدية وذخيرة المعاد وبحر المعارف وابواب الجنان وجامع المقدمات وتهذيب المنطق و صراط المنعمين و العيشة الراضية و كلستان سعدي و....

وبدأ نشاطه منذ الصبا ففي عمر 9 سنوات كتب الجزء الثلاثين من القران الى احدى المكاتب وفي الثانية عشرة من عمره كتب "صرف وتصريف" .

انتهى**م م**