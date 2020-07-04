ضبط مايزيد عن طنّين من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واضاف محمد قنبري اليوم السبت ان قوات الامن الداخلي في مدينة سراوان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة سراوان بتعاون مع قوى الامن الداخلي قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت مساء امس الجمعة من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز تويوتا في احدى محاور سراوان.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طنين اثنین و246 كلغ من انواع المخدرات واربعة مسدسات وعتاد.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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