ظريف يشارك في اجتماع افتراضي للحوار المتوسطي

واضافت السفارة الإيطالية في طهران في حسابها على تويتر، أن ظريف سيلقي كلمة في اجتماع الحوار المتوسطي الذي يعقد في إيطاليا عن طريق الفيديو.

كما يجري ظريف خلال الاجتماع حوارا مع مدير المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الخارجية " بائولو مغري"، لمناقشة قضايا السياسة الخارجية.

ويلقي وزير الخارجية كلمته في الاجتماع يوم الاثنين الساعة 18:30 بتوقيت طهران.

وينظم الاجتماع من قبل المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الإيطالية في طهران ومكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

يركز اجتماع MED2020 على فيروس كورونا وتحدياته في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا تحت شعار "تحدي واحد، استراتيجية مشتركة".

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