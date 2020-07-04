٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83843781
٠ Persons

سمات

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 11 الفا و408 اشخاص

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 11 الفا و408 اشخاص

طهران /4 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 237 الفا و878 شخصا، وبوفاة 148 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 11 الفا و408 اشخاص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 237 الفا و 878 حالة لغاية الان بينهم 3136 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 198 الفا  و949 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 148 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و408 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و769 الفا و520  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 8 =