شركة معرفية ايران تنتج طابعة صناعية فائقة السرعة

تعتبر الطابعات الصناعية فائقة السرعة (جت برنتر) من المعدات المهمة في الانتاج حيث تقوم بطباعة المعلومات عن المنتج مثل الباركود والتاريخ والسعر .

قال المدير التنفيذي لشركة بارس المعرفية " احمدرضا حسين زاده ": ان طابعات " جت برنتر" كانت تستورد من بريطانيا واليابان وكانت مكلفة بالنسبة للبلاد مبينا ان شركته قامت بانتاج هذه الطابعة التي تعد ضرورية جدا ومهمة بالنسبة لخطوط الانتاج في المصانع وهي تقوم بطباعة المعلومات المهمة والضرورية للمنتج مثل الباركود والتاريخ والسعر.

واشار الى انتاج شركة بارس المعرفية 12 نوع من الطابعات الصناعية مضيفا ان هذا النوع من الطابعات ( جت برنتر) يزن حوالي 40 كغم وبنوعين يدوي وآلي وبطابعة بلون واحد ولونين مؤكدا ان البلاد باتت تستغني عن مثيلاتها الاجنبية وبذلك يتم توفير مبلغ كبيرة من العملة الصعبة سنويا .

واضاف حسين زادة انه تم تصدير هذا الصنف من الطابعة الى كل من افغانستان وتركيا وجمهورية اذربيجان وعدد من الدول الافريقية .

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