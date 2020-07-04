شمخاني: اغتيال الشهيد سليماني كان أكبر هدية أميركية للإرهاب التكفيري

وبحسب امانة المجلس الاعلى للامن القومي اليوم السبت، فان الاميرال علي شمخاني قال في اجتماع المتابعة السياسية و القانونية لملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الذي عقد اليوم السبت في امانة المجلس الاعلى للامن القومي، قال إن الحقد والكراهية التي تكنها امريكا والكيان الصهيوني للشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، كان بسبب دورهما الهام في محاربة الإرهاب التكفيري في المنطقة وفضح خطة امريكا المزيفة بمحاربة الإرهاب.

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن على العالم أن يكون ممتنا لجهود وتضحيات هذين القائدين في المعركة الحقيقية ضد الإرهاب، لأن قيادتهما الذكية وجهودهما الصادقة حالت دون انتشار الإرهاب التكفيري في جميع أنحاء العالم.

وقدّم الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الجهات القضائية والسياسية والأمنية والاستخبارية والعسكرية، تقريرا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقب ملف اغتيال قادة المقاومة على يد الجيش الإرهابي الأمريكي والقرارات اللازمة لتسريع العملية.

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