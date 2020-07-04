٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83843968
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تاكيد ايراني روسي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بنهاية الصيف

تاكيد ايراني روسي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بنهاية الصيف

موسكو / 4 تموز / يوليو / ارنا – اكد السفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي" ومساعد وزير الطاقة الروسي "اناطولي تيخانوف" خلال اللقاء بينهما اليوم على تهيئة الظروف لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المتفق عليه من جانب البلدين، في نهاية الصيف الحالي.

واستعرض جلالي مع مساعد وزير الطاقة الروسي الذي يتولى امانة بلاده للجنة الاقتصادية المشتركة ايضا، استعرض اخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي بين طهران وموسكو.

واكد الجانبان الروسي والايراني في هذا اللقاء ضرورة عقد الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة في سبتمبر القادم، حضوريا او عبر الفضاء الافتراضي.

وبحث السفير الايراني لدى روسيا مع تيخانوف في سبل تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في مجالات الزراعة والطاقة والنقل بين البلدين.

كما اشاد جلالي بمواقف روسيا المساندة لايران في المحافل الدولية.

انتهى ** ح ع  

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