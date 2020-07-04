تاكيد ايراني روسي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بنهاية الصيف

واستعرض جلالي مع مساعد وزير الطاقة الروسي الذي يتولى امانة بلاده للجنة الاقتصادية المشتركة ايضا، استعرض اخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي بين طهران وموسكو.

واكد الجانبان الروسي والايراني في هذا اللقاء ضرورة عقد الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة في سبتمبر القادم، حضوريا او عبر الفضاء الافتراضي.

وبحث السفير الايراني لدى روسيا مع تيخانوف في سبل تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في مجالات الزراعة والطاقة والنقل بين البلدين.

كما اشاد جلالي بمواقف روسيا المساندة لايران في المحافل الدولية.

انتهى ** ح ع