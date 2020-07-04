٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83844013
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خلال اللقاء مع السفير الكوري في طهران؛

قائد الشرطة الدولية في ايران يؤكد على تعزيز المواجهة ضد الجرائم الدولية

قائد الشرطة الدولية في ايران يؤكد على تعزيز المواجهة ضد الجرائم الدولية

طهران / 4 تموز / يوليو / ارنا – اكد قائد الشرطة الدولية في قوى الامن الداخلي الايراني "العميد هادي شيرزاد" خلال اللقاء مع سفير كوريا الجنوبية بطهران "جون هيون" اليوم، اكد استعداد هذه القوة للتعاون الامني والتدريبي بهدف تكريس الطاقات لمواجهة الجرائم الدولية.

ونوه العميد شيرزاد بإنجازات الشرطة الدولية الايرانية في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين دوليا؛ مؤكدا ان الشرطة الدولية في ايران اكدت دوما ضرورة التسريع في تنفيذ المهام الشرطية وهي على استعداد للتعاون الامني والتدريبي بهدف تعزيز المكافحة ضد الجرائم الدولية اكثر فأكثر.

واكد قائد الشرطة الدولية في ايران ضرورة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات القائمة على المودة وتبادل الخبرات مع قوى الامن الداخلي في كوريا الجنوبية، وبما يصب في تسريع وتيرة الاجراءت المشتركة في مجال استرداد وملاحقة المدانين بين البلدين.

بدوره، اكد السفير الكوري خلال اللقاء مع قائد الشرطة الدولية في ايران، على استعداد سول للتعاون مع طهران وبما يشمل كافة مجالات الامن الداخلي وتعزيز الاواصر الشرطية والارتقاء بمستوى الامن المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع

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