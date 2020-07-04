قائد الشرطة الدولية في ايران يؤكد على تعزيز المواجهة ضد الجرائم الدولية

ونوه العميد شيرزاد بإنجازات الشرطة الدولية الايرانية في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين دوليا؛ مؤكدا ان الشرطة الدولية في ايران اكدت دوما ضرورة التسريع في تنفيذ المهام الشرطية وهي على استعداد للتعاون الامني والتدريبي بهدف تعزيز المكافحة ضد الجرائم الدولية اكثر فأكثر.

واكد قائد الشرطة الدولية في ايران ضرورة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات القائمة على المودة وتبادل الخبرات مع قوى الامن الداخلي في كوريا الجنوبية، وبما يصب في تسريع وتيرة الاجراءت المشتركة في مجال استرداد وملاحقة المدانين بين البلدين.

بدوره، اكد السفير الكوري خلال اللقاء مع قائد الشرطة الدولية في ايران، على استعداد سول للتعاون مع طهران وبما يشمل كافة مجالات الامن الداخلي وتعزيز الاواصر الشرطية والارتقاء بمستوى الامن المشترك بين البلدين.

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