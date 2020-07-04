تسريع التنمية مع انضمام "جابهار" الى المنطقة الحرة

لقد زادت التطورات الاخيرة في المنطقة الحاجة الى تطوير منطقة جابهار، وفي هذا السياق، شكلت امكانية الوصول الى الميناء والمرفا احد اهم متطلبات منطقة جابهار والصناعات المتواجدة فيها؛ بما يسهم في تعزيز طاقاتها كمنطقة حرة ايرانية لدعم المسيرة الاقتصادية في البلاد.

مزايا المنطقة الحرة بالنسبة لأهالي جابهار

ان انتفاع اهالي جابهار من جميع المزايا والحوافز التجارية والاقتصادية والادارية، بما في ذلك الاعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة انشاء شركات جديدة وتسجيل الشركات، يشكل احد ميزات تنفيذ خطة انضمام هذه المنطقة الى المناطق الحرة الايرانية. ومن المفترض الآن أن تكون موسسة منطقة جابهار الحرة التي تمتلك الامكانيات والصلاحيات القانونية رائدة في تطوير وازالة الحرمان من هذه المدينة الساحلية.

وفي سياق متصل، صرح نائب رئيس موسسة منطقة جابهار في الشوون الاقتصادية والاستثمارية "فرزين حقدل"، انه وفقا لقانون المناطق الحرة، هناك مجموعة من الاعفاءات والمزايا والحوافز، بما في ذلك الاعفاء الضريبي غير المشروط لمدة 20 عاما والتي خصصت للانشطة التجارية والاقتصادية.

التعويض عن سنوات الحرمان

وحول معالجة المشاكل في مجالات البنى التحتية لمدينة جابهار والنواقص الملحوظة في المجالات التعليمية والصحية والطبية هناك، قال حقدل : انه مع انضمام مدينة جابهار الى المناطق الحرة، سيتم تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بهذه المناطق الحرة في هذه المدينة. ومن المؤكد ان هذه الموسسة بصلاحياتها وامكانياتها القانونية، تعمل على تحسين ظروف المناطق السكنية داخل جابهار وبما يتناغم المواصفات المحددة.

ضم جابهار الى المناطق الحرة ليس له تاثير على اسعار السكن

وردا على سؤال ارتفاع اسعار السكن وايجار المنازل في جابهار بعد انضمامها الى المناطق الحرة، اكد المسؤول التجاري الايراني ان انضمام هذه المدينة الى المنطقة الحرة في جابهار ليس له اي تاثير على اسعار الاراضي او المساكن.

يذكر ان جابهار هي إحدى المدن التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان وتقع على بعد 645 كم جنوبي زاهدان مركز هذه المحافظة المطلة على شاطئ بحر مكران (عمان).

انتهى**2018/ ح ع **