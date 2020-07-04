لترسيم خارطة طريق مستدامة حول العلاقات الايرانية - الصينية

وفي تصريح له اليوم السبت، اشار "حريري" تراجع حجم التعاون التجاري بين ايران والصين جراء انخفاض اسعار النفط؛ مبينا ان الطاقة تضطلع بدور رئيسي في هذه العلاقات ولايقتصر الامر على طهران وبكين فقط بل هناك الكثير من البلدان التي تاثرت بهذه التطورات.

واشار المسؤول التجاري الايراني الى اهمية مذكرة التعاون التجاري على مدى 25 عاما بين البلدين في ظل الطروف الراهنة، مصرحا ان هذا الاتفاق يعود الى العام 2016 حيث زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الى طهران.

وتابع، انه منذ عام ونصف العام اتخذت اجراءات بهدف ابرام وثيقة التعاون الثنائي على مدى 25 عاما بين ايران والصين؛ مبينا ان هذه الاجراءات تتضمن آفاقا مستقبلية طويلة الامد وفي مختلف المجالات العسكرية والامنية والسياسية والاقليمية والدولية والثقافية والاقتصادية وغيرها من مجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع