الرئيس روحاني ينوه بدور البلديات التنموي في البلاد

وصرح الرئيس روحاني في خطاب له الیوم السبت بمناسبة "اليوم الوطني للبلديات"، انه ليست هناك اي حكومة او دولة قادرة على تحقيق الانجازات من دون التعويل على الطاقات الشعبية لديها.

واضاف : ان احد المجالات التي جسدت دور البلديات التنموي خلال الفترة الاخيرة، كان حضور هذه المؤسسات الشعبية في ساحات المواجهة ضد فيروس كورونا، وتكاتفها مع جميع مكونات الشعب الايراني لاسيما الكوادر الدؤوبة والمخلصة في القطاع الصحي؛ ما ادى بفضل الباري تعالى، الى انجازات قيمة على صعيد احتواء هذا المرض.

واكد رئيس الجمهورية، ان الحكومة وضعت على سلّم برامجها تقديم كامل الدعم والاسناد الى البلديات في انحاء البلاد، وذلك نظرا لجهود هذه المؤسسات الشعبية ودورها الريادي في سبيل توفير الخدمات والرخاء للمواطنين.

وفي الختام، قدم الرئيس روحاني التهاني الى جميع العاملين في البلديات، بمن فيهم رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية؛ سائلا الله العلي القدير لهم بمزيد من السلامة والازدهار في اداء مهامهم، ومؤكدا على سائر المؤسسات التنفيذية بضرورة التعاون مع هذه المؤسسات الشعبية لخدمة المواطنين واعمار المدن والقرى على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع