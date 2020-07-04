ظريف: سأنشر جميع رسائلي حول تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: لا تصدقوا الضجيج الاعلامي؛ ايران قامت بتفعيل آلية حل الخلافات 6 مرات على الاقل في ضوء انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث (الترويكا الاوروبية).

واشار وزير الخارجية الايراني الى المرات الست التي قامت فيها ايران بتفعيل آلية حل الخلاقات وهي:

-في 16 ديسمبر 2016 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 10 مايو 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 17 يونيو 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 6 نوفمبر 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث.

-في 8 مايو 2019 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث.

-في 2 يوليو 2020 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الدول الاوروبية الثلاث.

وكتب ظريف في الختام: سانشر جميع رسائلي قريبا!.

انتهى ** 2342