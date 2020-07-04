٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83844300
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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كلستان شمال شرق ايران ولا اضرار

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كلستان شمال شرق ايران ولا اضرار

طهران / 4 تموز / يونيو /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة غميش تبه بمحافظة كلستان شمال شرق ايران مساء اليوم السبت من دون وقوع اضرار.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 4 ثوان مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة و 30 دقيقة و 4 ثوان عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.62 والطول الشرقي 53.37 درجة.

وقال مدير عام ادارة الازمة في محافظة كلستان رضا قادري في تصريح ادلى به لمراس وكالة "ارنا" ان الزلزال رغم قوته لم يسفر عن وقوع اضرار نظرا لبعد مركزه عن المناطق السكنية في محافظة كلستان.

واضاف، ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 30 ثانية في مياه بحر قزوين على بعد 87 كم من مدينة غميشان و 101 كم من مدينة بندر تركمن.

انتهى ** 2342

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