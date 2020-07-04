زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة كلستان شمال شرق ايران ولا اضرار

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 4 ثوان مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة و 30 دقيقة و 4 ثوان عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.62 والطول الشرقي 53.37 درجة.

وقال مدير عام ادارة الازمة في محافظة كلستان رضا قادري في تصريح ادلى به لمراس وكالة "ارنا" ان الزلزال رغم قوته لم يسفر عن وقوع اضرار نظرا لبعد مركزه عن المناطق السكنية في محافظة كلستان.

واضاف، ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 30 ثانية في مياه بحر قزوين على بعد 87 كم من مدينة غميشان و 101 كم من مدينة بندر تركمن.

انتهى ** 2342