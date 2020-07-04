برسبولیس یواصل سلسلة انتصاراته ويوسع الفارق مع ملاحقيه في صدارة الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "آزادي" بطهران مساء السبت، حقق برسبوليس الفوز رغم النقص العددي في صفوفه لمدة 50 دقيقة بعد ان اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعبه كمال كاميابي نيا في نهاية الشوط الاول بداعي الخشونة.

ضغط برسبوليس في الشوط الاول لكنه لم يفلح في التسجيل بسبب التكتل الدفاعي للاعبي شاهين.

وشهد الشوط الثاني بعض الفرص الحقيقية للاعبي الفريقين ومنها تلك التي سنحت للاعب برسبوليس مهدي ترابي وسجل منها هدف الفوز في الدقيقة 65 من المباراة.

حاول شاهين تعديل النتيجة الا انه اخفق في ذلك كما ان الحكم اعلن ركلة جزاء لصالح برسبوليس لاعتقاده بان اللاعب علي عليبور تعرض لاعاقة داخل منطقة الجزاء الا انه عاد عن قراره بعد استشارته لمساعده.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 53 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شاهين بوشهر عند 17 نقطة في المركز الاخير.

وفي مباراة اخرى فاز تراكتور سازي تبريز على ضيفه صنعت نفط ابادان 2-0 فيما خسر ذوب آهن اصفهان على ارضه امام بيكان 4-1 .

ويحتل سباهان اصفهان المركز الثاني برصيد 40 نقطة ويخوض اليوم الاحد مباراته امام مضيفه سايبا، وياتي تراكتور سازي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة ايضا ومن ثم فولاد خوزستان 39 وشهر خودرو مشهد 38 واستقلال طهران 37 وصنعت نفط ابادان 36 نقطة (من 22 مباراة).

يذكر ان مباريات الدوري الايراني استؤنفت اخيرا من دون حضور الجمهور للوقاية من فيروس كورونا.

انتهى ** 2342