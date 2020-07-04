اصابة بطل ايراني في المصارعة الرومانية بفيروس كورونا

ونظرا لتدهور حالته الصحية بسبب الاصابة بهذا المرض فقد تم نقله الى غرفة العناية المركزة في مستشفى "مسيح دانشوري" شمال العاصمة طهران.

يذكر ان البطل حسين نوري تقلد الميدالية البرونزية في بطولة العالم في باريس 2017 .

وحاز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم في شيراز (ايران) 2016 والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم في ابادان (ايران) 2017 .

وعلى المستوى القاري تقلد البطل نوري الذهبية في دورة الالعاب الاسيوية في جاكرتا 2018 والذهبية ايضا في بطولة اسيا للاعوام 2107 في شيان و 2018 في بيشكك و 2019 في نيودلهي.

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