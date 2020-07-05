إيران تشارك في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات

ونقلت إرنا عن "يان لي جانج" رئيس الدائرة التجارية في بكين قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاحد : اذا تم السيطرة على وباء كورونا بشكل فاعل في العالم، فسيقام المعرض بشكل حضوري ومباشر.

وأضاف المسؤول الصيني: إذا لم تتم السيطرة بشكل فعال على كورونا في العالم، فإن المعرض سيقام على شكلين " افتراضي وحضوري ". وبهذه الطريقة، يمكن لاصحاب الأجنحة الصينيين والأجانب من الدول الأقل خطورة في تفشي المرض، المشاركة بالمعرض بشكل مباشر، وللضيوف الأجانب من الدول غير القادرة على حضور المعرض المشاركة بصورة افتراضية.

وصرح يان: إذا لم يتم السيطرة على المرض بشكل فعال داخل الصين وخارجها، فإن المعرض سيقام عبر الإنترنت فقط وفقا للمتطلبات الوطنية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

الموضوع الرئيسي لمعرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات 2020 ، هو "الخدمات العالمية والمشاركة والمصالح المتبادلة"، والذي يتضمن سبعة برامج رئيسية، بما في ذلك الأحداث الهامة واجتماعات القمة ومؤتمرات الصناعة واجتماعات الجمعيات.

وبحسب المسؤول الصيني، فإن 30 منظمة دولية، وسفارات أجنبية في الصين، وجمعيات ومؤسسات التجارة الخارجية قد أعربت بالفعل عن رغبتها في المشاركة بالمعرض، وتنوي العديد من المنظمات الدولية المعروفة المشاركة ايضا في المعرض.

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