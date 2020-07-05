٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:١١ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83844514
٠ Persons

سمات

جهانغيري : امريكا فشلت في تصفير صارات النفط الايرانية

جهانغيري : امريكا فشلت في تصفير صارات النفط الايرانية

طهران / 5 تموز/ يوليو/ ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية " اسحاق جهانغيري " ان النفط باعتباره مصدر اساس للدخل في ايران تعرض لاقسى انواع الحظر ولكن بفضل الله عزوجل فأن امريكا فشلت في تصفير بيع النفط الايراني.

واضاف جهانغيري الذي كان يتحدث في الملتقى الفكري بمناسبة ميلاد الامام الرضا عليه السلام بطهران، خلال فترة الحظر السابقة تم تعين مستوى مليون برميل نفط لايران للتصدير يوميا حيث كانا نبيع 900 الف برميل ولكنهم هذه المرة قالوا يجب تصفير بيع النفط الايراني ولكن فشلت  امريكا  في ذلك .

واضاف، ان الحظر الذي يمارسه الامريكيون ضد ايران اليوم لم يسبق له في اي حقبة من تاريخ الثورة الاسلامية؛ مبينا ان واشنطن كرّست طاقاتها لتدمير الاقتصاد وبالتالي الاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

وشدد جهانغيري، قائلا : اننا بحاجة الى حوار (وطني) لازالة هذه التحديات والعبور من القضايا التي تواجه البلاد بمختلف الصعد السياسية والاجتماعية وايضا الدولية، بسلام.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =