جهانغيري : امريكا فشلت في تصفير صارات النفط الايرانية

واضاف جهانغيري الذي كان يتحدث في الملتقى الفكري بمناسبة ميلاد الامام الرضا عليه السلام بطهران، خلال فترة الحظر السابقة تم تعين مستوى مليون برميل نفط لايران للتصدير يوميا حيث كانا نبيع 900 الف برميل ولكنهم هذه المرة قالوا يجب تصفير بيع النفط الايراني ولكن فشلت امريكا في ذلك .

واضاف، ان الحظر الذي يمارسه الامريكيون ضد ايران اليوم لم يسبق له في اي حقبة من تاريخ الثورة الاسلامية؛ مبينا ان واشنطن كرّست طاقاتها لتدمير الاقتصاد وبالتالي الاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

وشدد جهانغيري، قائلا : اننا بحاجة الى حوار (وطني) لازالة هذه التحديات والعبور من القضايا التي تواجه البلاد بمختلف الصعد السياسية والاجتماعية وايضا الدولية، بسلام.

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