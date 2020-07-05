رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم تدين الاساءة السعودية للمرجع الديني السيد علي السيستاني

وأعربت الرابطة في بيان أن هذه الاساءة الدنيئة هي في الحقيقة اساءة للدين والمقدسات الاسلامية، مشيرة الى الدور التاريخي للمرجعية الشيعية وعلماء الاسلام في صيانة الهوية الدينية والوطنية للعراق وتعزيز الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب العراقي.

واشارت الرابطة الى أن المرجعية الشيعية العظمى تحظى باحترام وتقدير الشعوب ومعاهد العلوم الاسلامية في مختلف انحاء العالم الاسلامي وبالتالي فان التصرفات الحمقاء للصحيفة السعودية لن تطفئ نور المرجعية ، وان الشعوب الاسلامية سترد على هذه الاساءة من خلال التسمك بطريق العلماء المصلحين وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تروج لها السعودية.

ودعت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم الشعب العراقي وعلماء الاسلام الى التصدي لهاتكي حرمة المرجعية الدينية ومحاسبة المسيئين اليها.

وكانت صحيفة الشرق الاوسط السعودية نشرت قبل ايام رسما كاريكاتيريا يسئ الى سماحة السيد علي السيستاني .

انتهى** 2344