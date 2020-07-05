ضرورة تنمية تصدير المنتجات غير النفطية لتحقيق النهضة الانتاجية

واضاف حسيني اليوم الاحد لمراسل ارنا ان العجز في الميزانية لامعنى له عند الشعب وقيادته التي قامت بالثورة وادارة حرب الثماني سنوات وهي لاتمتلك شئ فهي بكل سهولة بامكانها السيطرة على العجز ولديها عدة خيارات ومنها زيادة تصدير المنتجات غير النفطية.

واكد على الالتزام بتعليمات قائد الثورة الاسلامية بشأن نهضة الانتاج وقال : ان تنمية الانتاج وتطويره هو السبيل لابطال مفعول الحظر الجائر الذي يمارس ضد الشعب.

وأضاف: يوجد في ايران امكانيات كبيرة في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والتعدين، واليوم هو أفضل وقت للاستفادة من هذه الامكانيات لتحقق شعار عام "النهضة الانتاجية ".

واكد حسيني انه لتحقيق النهضة الانتاجية يجب زيادة تصدير المنتجات غير النفطية الزراعية والتعدينية وتنمية السياحة وبذلك سندخل الاسواق العالمية وسنتغلب على عجز الميزانية.

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