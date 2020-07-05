٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83845052
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تسجيل 163 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 163 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 5 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 240 الفا و438 شخصا وبوفاة 163 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 11 الفا و571 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2560 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 240 الفا و 438 حالة لغاية الان بينهم  3168 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 201 الفا  و330 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 163 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و571   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و794 الفا و727  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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