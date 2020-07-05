تسجيل 163 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2560 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 240 الفا و 438 حالة لغاية الان بينهم 3168 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 201 الفا و330 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 163 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و571 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و794 الفا و727 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344